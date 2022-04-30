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中職／快篩陽性人數有變？龍隊未回應

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
龍隊傳出快篩陽性人數有新變化，針對媒體提問，龍隊未做出回應。圖非當事者。 聯合報系資料照
龍隊傳出快篩陽性人數有新變化，針對媒體提問，龍隊未做出回應。圖非當事者。 聯合報系資料照

中華職棒味全龍隊日前有11名隊職員快篩陽性，昨日傳出人數有新變化，針對媒體提問，龍隊未做出回應，中職聯盟則表示，目前尚未收到球團通報。

龍隊疫情最早從4月27日開始，當天有6名隊職員快篩驗出陽性，當天與中信兄弟隊賽事宣告延期，龍隊也在當晚進行PCR檢測，隔天球團自行疫調後，將11名隊職員進行預防性隔離，包含疑似案例及密切接觸者。

經過三天，媒體今日詢問龍隊，PCR檢測結果是否出爐？球團僅表示：「球團內部疫調時已視同確診方式來應變，謝謝大家關心。今天就讓球員好好休息。」

不過媒體後續提問，昨日有龍隊快篩陽性人數增加的傳聞，想與球團確認消息，但至截稿前都未獲回覆；詢問聯盟方的回應則是，一直都與球團保持密切聯繫，疫調情況目前並未收到味全龍球團新的通報。

龍隊爆出隊職員快篩陽性後，28、29日在天母球場的賽事仍在聯盟規範下舉行，今天賽程輪空，明天則要作客桃園球場，對上樂天桃猿隊。

味全龍 樂天桃猿 中職

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