中職／打了14年頭一遭 林益全因打擊低潮下二軍

富邦悍將隊今天進行2上2下的異動，下放名單包括資深強打林益全，這是他職棒生涯打到第14年，首度不是因傷病下二軍。

悍將隊今天在台南球場出戰統一獅隊，賽前宣布球員異動，林益全、林哲瑄皆降下二軍，升上王詩聰、楊瑞承，兩人的下放都無關傷勢。

林益全昨役扛第4棒有雙安，但本季累積35打數敲出9安打、打擊率僅2成57，更麻煩的是得點圈12打數僅1安打，打擊率低到只有0.083。

林益全生涯以穩定的打擊成績著稱，甚少出現長時間的低潮，因此過去不曾因低潮被下放二軍，不含代訓時期，林益全生涯僅在二軍出賽過3場，分別在2018年6月、2020年4月。

林益全2018年6月是因出現疑似腎結石狀況，球團安排他先下二軍，但經過檢查後並未發現問題，他的不適狀況也很快緩解，但已經下放就必須待滿10天，因此他當時曾在二軍出賽1場維持手感。

2020年4月的2場出賽紀錄，則是因為該年一軍賽季因疫情延後到4月11日登場，二軍則在3月17日搶先開打，悍將隊於接近開季前的4月7、8日的兩場二軍賽事以主力應戰，為新賽季備戰。