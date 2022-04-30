中職／林哲瑄、林益全下二軍 悍將30歲以上野手剩2人

富邦悍將隊再度做出重大異動，昨天發生離譜失誤的林哲瑄，加上林益全，兩位老將下放二軍，升上王詩聰、楊瑞承，一軍的30歲以上野手只剩2人。

悍將隊昨天以3：5輸給統一獅隊，首局守備就「煮粥」，林子豪打向中外野，林哲瑄看似已經掌握來球，卻在球打到手套後掉了出來，臉書遭到大舉「出征」。

悍將月薪最高的林益全也下二軍了。 聯合報系資料照

悍將隊今天進行球員異動，昨役擔任第4棒有雙安的林益全與林哲瑄同日降下二軍，升上楊瑞承、王詩聰；王詩聰本季在二軍出賽11場，累積37打數敲出14支安打、打擊率3成78。

此一異動之後，悍將隊本季的高薪球員已有林益全（月薪70萬）、林哲瑄（53萬）、高國輝（50萬）被放在二軍，一軍野手陣容則走向年輕化，30歲以上的野手只剩35歲林琨笙、31歲高孝儀。

悍將隊目前戰績2勝14敗、勝率1成25，持續改寫聯盟史上開季最慘戰績，今天續在台南出戰獅隊，由江少慶先發，尋求為悍將隊中止6連敗。