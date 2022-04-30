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中職／吉力吉撈遭驅逐出場 林智勝立刻懇談獲網友讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
吉力吉撈．鞏冠還遭驅逐出場後，林智勝馬上上前懇談平撫他的情緒。 截圖自影片
吉力吉撈．鞏冠還遭驅逐出場後，林智勝馬上上前懇談平撫他的情緒。 截圖自影片

昨日味全龍對上中信兄弟以1:9輸掉了比賽，當家捕手第四棒的吉力吉撈‧鞏冠因不滿好球帶，遭主審驅逐出場，回到休息室後陣中老大哥林智勝立刻上前蹲下與他懇談，此舉動獲網友讚爆：「這就是味全簽大師兄的深層價值！」

味全龍隊總教練葉君璋安撫無效，吉力吉撈．鞏冠還是遭驅逐出場。圖／味全龍隊提供 陳宛晶
味全龍隊總教練葉君璋安撫無效，吉力吉撈．鞏冠還是遭驅逐出場。圖／味全龍隊提供 陳宛晶

中信兄弟昨日在面對味全龍的比賽，第五局狂拿6分同時讓比賽形成定局，而在5局下輪到味全龍第四棒吉力吉撈打擊時出現

插曲，他在面對中信投手像魔力前兩球都是好球的情況下，疑似不滿主審的好球帶，對此進行抗議遭到主審警告，隨後總教練葉君璋立馬上場安撫球員情緒。

暫停結束後，吉力吉撈下一顆球立即出棒，打出了一支三壘方向的平飛球遭到中信三壘手王威晨接殺，對此吉力吉撈之前不滿的情緒一次爆發，下場後對著主審舉起手表達不滿，隨即慘遭驅逐出場。

味全龍總教練葉君璋賽後說，吉力吉撈確實有點情緒上來，「前幾局很多投手投得不錯的球沒被判好球，那局又被得6分，捕手當然會有情緒。」他表示，選手投得好時，當時希望獲得裁判青睞，但還是希望不要影響到後面打擊。

吉力吉撈回到休息室後，轉播畫面帶到陣中老大哥「大師兄」林智勝立即走到身旁交談並安撫情緒，換局時更至召集全隊圍成一圈喊話，2個暖心舉動也讓網友們一致讚賞，並表示「被驅逐出場大師兄就直接帶去安撫，這點很窩心」、「大師兄過來人，知道年輕人是很衝動的」，「氣氛對了」，「這就是味全簽大師兄的深層價值！」、「大師兄更成熟了」、「大前輩的溝通比總教練講話更有用。

中信 疫情 裁判

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