中職／花式慶祝動作「有智勝罩」 成小龍敲安另類動力

味全龍隊源源不絕的安打慶祝動作，成為近期新看點，身為創意總監的拿莫伊漾透露小龍們放開來「比」的關鍵，他說：「因為有智勝罩我們！」

龍隊從去年球季尾聲開始玩安打慶祝動作的梗，從捂嘴害羞、撥頭髮到屁屁舞等，球隊戰績也在這段期間起飛，10月後豪取20勝14敗居5隊之冠；延續到今年球季，龍將們越玩越嗨，從開季時的紙袋人到現在場場換動作，反映在團隊成績上也很亮眼。

拿莫坦言，去年在比時確實比較害羞一點，但球隊開始贏球後，大家一嗨就越來越敢，教練也覺得沒什麼不好，「雖然教練看我們，應該覺得我們是神經病。」今年玩得更開的關鍵原因是林智勝，拿莫說：「今年智勝學長加入，大家玩得更開，因為有他罩我們，他都幫我們扛，每次都跟我們說再嗨一點啊！」

拿莫是陣中「梗王」，由他看影片找到靈感後，傳到球隊群組給大家「預習」，比賽當天做操集合時示範給隊友看要怎麼比。

現在休息室裡的提問，從「今天誰還沒打安打？」變成「今天誰還沒比到？」26日龍隊狂掃17支安打，先發9人有8棒陸續敲安，問起誰還沒比到慶祝手勢，李凱威乖乖舉手，第7局安打出爐時，拿莫說：「他安打，好像我們都安打一樣，全部都跟他一樣嗨。」

這也無形激勵了選手想要敲安上壘的動力，拿莫笑說：「我是這樣想啦，不知道其他人是不是這樣？」他本季出賽16場，繳出打擊率3成26、有2轟，相比去年，開季踏出穩健的步伐，「我也很慶幸今年有調整好，好好發揮，教練團也很信任我、給我機會，不然我只能在那邊想梗，然後自己比不到。」