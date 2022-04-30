中職／林哲瑄「誤」事臉書遭球迷灌爆 陳禹勳、林瑋恩暖聲援

富邦悍將昨日在台南球場以3:5輸給了統一獅，再推進開季最慘戰績，而此次輸球罪魁禍首不是別人，就是號稱擁有大聯盟5星級守備的「旅長」林哲瑄，球迷湧入他的粉絲團灌爆留言，一片怒罵聲中卻見到猿隊的陳禹勳與味全教練林瑋恩回覆網友聲援。

1局下半兩人出局，一壘有人的情況下，統一獅外野手林子豪打出了中外野高飛球，而這看似平凡的簡單守備，沒想到多次拿下金手套獎的林哲瑄，卻發生了離譜的守備失誤，這個失誤也讓統一獅攻佔一三壘。

同個半局，下個打席輪到潘傑楷，將球打到二三壘方向的滾地球，這次輪到富邦游擊手于森旭發生失誤，讓統一獅率先破蛋，接著輪到羅暐捷上場打擊，打出一支帶有兩分打點的二壘安打，也讓統一獅在第一局就拿下三分大局種下敗因，終場富邦悍將就以3:5輸給了統一獅。

富邦悍將吞下6連敗，昨日比賽中，身為罪魁禍首的林哲瑄，不但守備失誤，打擊也持續低迷，打擊率僅0.129，由於林哲瑄先前就曾因隊友守備失誤，發文公審隊友，而此次失誤，讓球迷忍無可忍，在賽後灌爆林哲瑄粉專，怒酸「掉蝦了」、「原來是驚手套」、「長知識了，當了六年的隊長，沒進過季後賽可以繼續當隊長」、「原來金手套可以漏球～真的長知識了」、也有人想起當年林益全被林哲瑄酸的往事，留下「當年欺負益全現在被天罰了吧，真的笑死人」等嘲諷言論。

陳禹勳留言送暖。 截圖自林哲瑄粉絲團

而在一系列討伐留言中，赫然驚見「鄉長」陳禹勳出現為林哲瑄加油，並留言「加油，球隊還是需要你，你的粉絲愛之深責之切，平安喜樂。」

不過曾和林哲瑄是隊友，現擔任味全教練的「咖啡小子」林瑋恩就與網友對嗆，3周前他在林哲瑄更換大頭照下方留言「戀愛了」，有網友昨日刻意回覆「今天還愛嗎」，讓他怒回網友「要這麼玻璃心就不要看球」。

然而此舉也引來網友撻伐，再回覆「打的爛憑甚麼不用下二軍」、「不懂跟玻璃心有關心嗎」、「別丟味全龍的臉」。