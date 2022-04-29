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中職／廁所遇到阿坤鐵嘴 詹子賢單場5四死球本土第一人

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟詹子賢。 中央社(資料照)
中信兄弟詹子賢。 中央社(資料照)

中信兄弟隊今天以9：1擊敗味全龍隊，詹子賢打了5打席卻0打數，5次上場打擊獲得各種形式的保送上壘，單場5次四死球保送為聯盟史上第2人、本土第1人，賽後透露來自隊友江坤宇的神預言。

詹子賢此役前3打席面對龍隊洋投布里悍，後兩打席則是面對林羿豪、羅國華，結局都是被請上一壘，對戰內容依序為觸身球、故意四壞、四壞、四壞、四壞。

詹子賢表示，一開始就3次保送後有去了一趟廁所，「遇到阿坤，他說我今天會5次保送喔，我說不可能，誰叫他講那種搞怪的話，結果預言成功。」今天球棒完全沒派上用場，詹子賢說：「我不是不想要打，是丟出來的球不是我想要的。」

中職前一次有球員單場5次四死球保送，已經要追溯到1995年4月30日味全龍隊坎沙諾，單場5打席依序是四壞、故意四壞、四壞、故意四壞、四壞，詹子賢相隔27年平聯盟紀錄，更是本土第一人。

詹子賢 味全龍 林羿豪

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