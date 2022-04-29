聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／廁所遇到阿坤鐵嘴 詹子賢單場5四死球本土第一人
中信兄弟隊今天以9：1擊敗味全龍隊，詹子賢打了5打席卻0打數，5次上場打擊獲得各種形式的保送上壘，單場5次四死球保送為聯盟史上第2人、本土第1人，賽後透露來自隊友江坤宇的神預言。
詹子賢此役前3打席面對龍隊洋投布里悍，後兩打席則是面對林羿豪、羅國華，結局都是被請上一壘，對戰內容依序為觸身球、故意四壞、四壞、四壞、四壞。
詹子賢表示，一開始就3次保送後有去了一趟廁所，「遇到阿坤，他說我今天會5次保送喔，我說不可能，誰叫他講那種搞怪的話，結果預言成功。」今天球棒完全沒派上用場，詹子賢說：「我不是不想要打，是丟出來的球不是我想要的。」
中職前一次有球員單場5次四死球保送，已經要追溯到1995年4月30日味全龍隊坎沙諾，單場5打席依序是四壞、故意四壞、四壞、故意四壞、四壞，詹子賢相隔27年平聯盟紀錄，更是本土第一人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言