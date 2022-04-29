中職／吉力吉撈被趕出場究竟氣什麼？葉總賽後說分明

味全龍隊今天以1：9輸給中信兄弟隊，5連勝告終，捕手吉力吉撈．鞏冠第5局因好壞球搞到心浮氣躁，總教練葉君璋上場安撫無效，遭到驅逐出場。葉總賽後坦言，布里悍上個半局投得不差的球沒被撿，單局又掉6分，導致捕手的情緒上來。

龍隊先發投手布里悍投4.2局被敲7安打、失7分（3分責失），第5局取得兩出局後，先因保送加許基宏的三壘打掉分，後續仍是安打、保送堆壘，守備也在此時扯後腿，左外野手龍德力、右外野手邱辰各1次接球失誤，讓兄弟攻勢一發不可收拾，單局打了10人次、灌進6分。

葉君璋並未責怪選手失誤，「不是替他們找藉口，風真的滿大，兩個選手都是比較少比賽，龍德力是第一場守備，對他們來講是比較不好接。」對於龍德力接下來的守位安排，葉總表示還要再觀察，或許沒風的情況下會守得還可以，但內野看得出來是還不錯。

布里悍保送偏多，搭配接捕的吉力吉撈因覺得不差的球未被撿，火氣也漸旺，第5局輪到自己打擊時，前2顆球未出棒被判好球時，情緒逐漸按耐不住，下一球打向三壘的平飛球直接進手套，吉力吉撈因為明顯的抗議動作遭驅逐出場。

葉總表示，他確實有點情緒上來，「很多投手投得不錯的球沒被判好球，那局又被得6分，捕手當然會有情緒。」他表示，選手投得好時，當時希望獲得裁判青睞，但還是希望不要影響到後面打擊。