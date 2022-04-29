中職／悍將失誤送禮 羅昂118球力投7局奪勝

前一場打滿12局的統一獅隊，今天不見疲態，先發投手羅昂投7局僅失1分，加上打線把握住1局下對手失誤攻下3分，最終就以5：3擊敗富邦悍將隊，悍將隊輸球後吞下6連敗，本季第3勝遲遲無法入袋。

獅隊昨晚在桃園球場與樂天桃猿隊纏鬥12局，5小時11分的馬拉松大戰，最後雙方8：8握手言和，趕回台南已經凌晨3點多，對體能是一大負擔，加上昨晚動用5名牛棚投手，終結者陳韻文更投了2局，今晚迎戰悍將隊站在不利位置。

好在先發投手羅昂夠挺，以118球的個人單場最高用球數，撐滿7局，只被敲出6支安打，因一支場內全壘打失掉1分，另有8次三振、1次四壞保送，防禦率下修到1.42，拿下個人三連勝。

獅隊打線在是在1局下就得分，2出局後陳傑憲敲出一壘打，下一棒林子豪敲出的中外野飛球，眼見要被林哲瑄接殺，球卻彈出手套，獅隊攻占二、三壘，接著潘傑楷敲出的滾地球又造成游擊手于森旭失誤，打回第1分，羅暐捷補上二壘打帶有2分打點。

6局下獅隊又是靠著對手失誤先站上壘包，接著1出局後林岱安、邱智呈連續2支二壘打，為獅隊再添2分；悍將隊先發投手陳鴻文6局失5分，不過僅有1分責失。

悍將隊全場第一分，是申皓瑋在4局上敲出的生涯首支場內全壘打，左外野手撲接失敗，讓申皓瑋有機會連繞4個壘包得分，這是中職史上第43支場內全壘打、本季第1支。

8局下悍將隊在2出局後，林益全敲出場地內野安打上壘、申皓瑋保送，接著高國麟安打、王苡丞二壘打，各帶有1分打點，一度追近到2分差。

陳韻文連兩天登板，只用2球抓到第1個出局，接下來被王正棠敲出二壘打，但連抓下最後2個出局數，收下本季第4次救援成功、生涯第119次，甩開原本並列的陳禹勳，獨居聯盟生涯救援榜第三名。