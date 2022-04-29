中職／象魔力7局好投狂飆9K 掐斷龍隊5連勝

味全龍隊就是跨不進「6」這一關，今天以1：9輸給中信兄弟隊，5連勝告終，自去年升上一軍以來，已是第3度挑戰6連勝失利；兄弟洋投象魔力扮演馴龍師，先發7局被敲4安打、失1分，送出中職生涯新高的9K，獲選單場MVP。

原本居防禦率榜前兩傑的兄弟泰迪、樂天桃猿隊霸林爵，昨天同日大量失分，讓兄弟象魔力、龍隊布里悍「上位」成前兩名，兩人今天同日先發，象魔力壓制力技高一籌。

布里悍投4.2局已用107球，被敲7安打、失7分（3分責失），含故意保送在內共有6保送，此役丟的分數有不少滿值得「問天」。

布里悍首局因不死三振讓王威晨上壘，張志豪的安打為兄弟先馳得點；第5局取得兩出局後，先因保送加許基宏的三壘打掉分，後續仍是安打、保送堆壘，守備也在此時扯後腿，左外野手龍德力、右外野手邱辰各1次接球失誤，讓兄弟攻勢一發不可收拾，單局打了10人次、灌進6分。

龍隊直到7局才有分數進帳，洋砲龍德力的中職首安為一支帶有1分打點的二壘打，此役他以先發左外野手出賽，後段移防游擊。

龍隊去年曾兩度打出5連勝，分別在5月6到14日、11月7到13日，都未能在第6場延續勝場，今年4月就打出高峰，但依舊止步5連勝、無緣再推進。