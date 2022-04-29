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日職／吳念庭安打保送又盜壘 西武得不了分輸歐力士

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭。 擷圖自推特
吳念庭。 擷圖自推特

日本職棒西武隊台將吳念庭今天安打、保送各1，延續個人連11場上壘，然而西武全隊敲出7支安打無法得分，對手歐力士隊僅敲出4安，但9局下宗佑磨的再見安打，讓西武以0：1輸球。

吳念庭今天擔任第5棒、一壘手，前兩打席面對歐力士先發投手瓦格斯派克（Jacob Waguespack），在2局上遭到三振，不過4局上纏鬥到第6球，將一顆155公里速球敲成中外野安打，之後發動盜壘成功，不過隊友未能將他送回本壘。

6局上吳念庭面對中繼上來的小木田敦也，敲出左外野飛球出局，8局上面對畢多（Jesse Biddle）則是選到保送上壘，一度站上三壘，但西武就是欠缺臨門一腳。

西武打線無法得分，先發投手高橋光成投8局，即使僅被敲3支安打，另有5次三振、4次保送，無失分，也無法取得勝投資格。

9局下西武推上平良海馬，開局先投出保送，又因捕逸讓對手上二壘，接著滾地球抓到第1個出局數，不過跑者也進占三壘，此時西武決定敬遠保送吉田正尚，想抓今天3打席無安打的宗佑磨，不過宗佑磨卻將平良海馬的159公里速球敲成左外野再見安打。

吳念庭今天總計3打數1安打，另有三振、保送各1次，還有本季第2次盜壘成功，打擊率為2成78。

西武 吳念庭

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