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中職／葉總帶著碼錶來安撫無效 吉力吉撈遭驅逐出場

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋安撫無效，吉力吉撈．鞏冠還是遭驅逐出場。圖／味全龍隊提供
味全龍隊總教練葉君璋安撫無效，吉力吉撈．鞏冠還是遭驅逐出場。圖／味全龍隊提供

味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠今天在第5局疑因對好壞球判決不滿，打到氣噗噗，總教練葉君璋帶著碼錶出場安撫無效，下一球還是遭到驅逐出場，成為今年聯盟第7位領到驅逐出場罰單。

龍隊今天在天母球場與中信兄弟隊交手，吉力吉撈擔任先發第4棒、捕手，第5局的打席，前2顆球未出棒被判好球時，火氣已經上來，葉君璋拿著碼表走出來，搭著吉力吉撈的肩膀安撫，但下一球打向三壘的平飛球直接進入王威晨手套，吉力吉撈還是因為抗議手勢，遭主審大手一揮請出場。

今年先前已有6人遭到驅逐出場，選手的部分有富邦悍將隊陽耀勳、兄弟陳子豪、統一獅隊羅昂，教練的部分則有獅隊總教練林岳平、一壘指導教練郭俊佑、悍將隊總教練丘昌榮，吉力吉撈為今年被趕出場第7人。

葉君璋 林岳平 陽耀勳

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