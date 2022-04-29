中職／富邦游擊16場12次失誤 花光別隊整年「扣打」

又失誤了！富邦悍將隊今天在台南球場對上統一獅隊，1局下出現2次失誤，外野手林哲瑄、游擊手于森旭各1次，也導致悍將隊丟掉3分，悍將隊開季16場游擊防區已12次失誤，追平2019年中信兄弟隊一整年游擊防區失誤次數。

1局下悍將隊先發投手陳鴻文很快抓下2出局，不料先被陳傑憲敲出一壘打，之後林子豪敲出的中外野飛球，林哲瑄已經掌握落點，球卻彈出手套，讓獅隊攻占二、三壘，失誤會傳染，下一棒潘傑楷敲出的滾地球，于森旭急著處理又釀成失誤。

于森旭的失誤直接導致掉1分，接下來羅暐捷的二壘打帶有2分打點，林岱安再敲出內野安打，不過羅暐捷跑過頭被刺殺，才終於結束這個半局，不過掉的這3分都是非自責分。

于森旭在1局下的失誤，是悍將隊本季游擊手的第12次失誤，他自己占了2次，另外李宗賢5次、莊韋恩3次、王勝偉2次；反觀2019年的中信兄弟隊，整季打了120場，游擊防區僅出現12次失誤，守備率為0.979。

而加上這次失誤，悍將隊今年游擊守備率僅0.857，就連2003年誠泰太陽隊游擊防區單季100場、51次失誤，當時的游擊守備率都還有0.902。