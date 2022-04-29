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中職／陳子豪打擊陷入大低潮 助總看他站著吞K說重話

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
陳子豪。 報系資料照
陳子豪。 報系資料照

中信兄弟隊陳子豪本季陷入打擊低潮，近期連15打數沒有安打，目前打擊率0.083，總教練林威助也說重話，他直言：「自己要有想要調整的想法才有辦法」。昨役第6局在三壘有人的情況下，卻未出棒遭到三振，「對自己的幫助應該比較沒有，對球隊也沒有幫助。」

陳子豪本季打擊狀況低迷，目前連15打數沒有安打，已是他2018年9月後的最長安打荒，今天先退出先發打線。

林威助透露，陳子豪在春訓時曾提到右肩不是那麼舒服，檢查沒有結構上的問題，「但他感覺時好時壞，不知道是不是這個問題影響他的打擊，有詢問過他，他是說沒什麼問題。」目前也都只有在他肩膀感覺沒有問題時才會安排出賽。

球隊持續關注他的肩膀狀況，回覆都是沒問題，但打擊狀況始終無法回溫。助總坦言：「打擊沒有什麼姿勢一定是好的，打不好時，當然是會有問題，但是短時間要怎麼去調整，自己要有想要調整的想法才有辦法。」

他以昨天陳子豪第6局的打席為例，「三壘有人，他也是站著看三振，滾地球就有機會得到分數。」他認為低潮中把自己該做的先做好，「如果出局數的內容是好的，心情應該會好一點，但那一球站著看三振，對自己的幫助應該比較沒有，對球隊的幫助也沒有。」

陳子豪 林威助

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