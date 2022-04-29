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中職／五月狂龍主題月 味全龍披黑色戰袍力拚飛天
還沒5月，味全龍隊開季戰績已處高檔，迎接龍隊標誌性的「五月狂龍」主題月活動，自5月7日天母主題日「天龍陣」起，接續的5月主場賽事都將換上全新「狂龍球衣」，力拚5月戰績。
龍隊經典紀錄之一，就是歷年5月戰績傲人，為了體現五月狂龍的魅力，黑色狂龍帽徽W也將數字5融入其中，球衣也將於7日起在味全龍商城和天母專櫃同步販售，17日起3場澄清湖主場賽事也會販售。
五月狂龍主題月，狂龍軍&龍粉知己會員進場過卡簽到點數也將累加狂送，原先每次進場過卡簽到可獲得點數30點，五月主場賽事每獲一勝，下一場比賽過卡簽到點數將增加30點（即贈60點）。若取得2連勝，第三場比賽過卡簽到點數將增加60點（即贈90點），以此類推。若賽事落敗，隔場賽事過卡簽到點數則維持不變，等待下一場勝利持續累加。若5月14場主場賽事全勝，全勤的狂龍軍&龍粉知己會員最多可獲得點數3150點。
為了回饋南部球迷，5月3日至5日澄清湖開幕3連戰，每場前1000名入場球迷也將贈送球員休息室Locker同款姓名牌磁鐵乙份。
去年廣受好評的主題日「天龍陣」將再度上陣，5月7日、8日於天母主場將再度結合地區日本文化特色，以「天母神龍寺」的概念來打造日本神社風情，邀請球迷一同來體驗日本祭典文化。
想念赴日旅遊的朋友不妨來趟球場偽出國，不僅可以到天母神龍寺求取趣味籤詩，每場賽事也開放會員球迷報名體驗穿著和服的機會，有機會和Dragon Beauties小龍女一樣成為場上最美麗的嬌點。配合祭典活動，小龍女也將在局間進行扇子舞大遊行，不僅如此，場邊還有豐富的祭典遊戲和美食，等您一起進場來體驗。
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