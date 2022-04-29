中職／都是小葉選的 4前悍將轉生龍變「堪用」關鍵在標準不同

味全龍隊昨天以8：0痛宰中信兄弟隊，單場MVP、聯手完封的其中3任投手，都出自總教練葉君璋過去在義大犀牛、富邦悍將隊選進的球員，4人離開悍將隊，在龍隊的勝利中出一點力，葉君璋認為不必看作是母隊看走眼，而是看待選手的標準不一樣。

羅華韋為2015年犀牛隊第5指名，石翔宇為第10指名，陳明軒出自2016年第4指名，羅國華則是2017年悍將隊第3指名，都是葉君璋執掌兵符時期，其中羅華韋為擴編選秀轉戰龍隊，另外3人則是遭到悍將隊釋出，輾轉來到龍隊延續生涯。

葉君璋說：「這些人都只是差在穩定性，為什麼會被放出來？我覺得是標準不一樣，或許前一個球隊沒有在他們身上看到他們想要的，但我只希望看到他好的那個東西就好了。」

葉君璋評價石翔宇，認為他的運動能力不算頂尖，但是經過4、5年的養成，「我認為他就算不是一個先發球員，也足以在一軍擔任一個板凳球員。」

葉總當初選進陳明軒時對他就有高度期待，「我覺得他的滑球滿強，就像我當初看陳冠偉想到阿甘（蔡仲南），我選陳明軒時我想到的是陽建福。」

他認為陳明軒的滑球犀利度不錯，但穩定性不足。現在可以看到相對穩定的他，葉總解釋兩點原因，「第一是他經歷過釋出，知道這個機會得來不易，第二是經過我們的協助調整、給予建議。」他強調：「他昨天這樣的表現有特別好嗎？其實沒有，只是我們選他時應該要看到的樣子。」

葉總認為羅國華的肩傷級數很高，確實會令人擔心，「但是他不痛啊！只要他不痛，有穩定性，我覺得就堪用。」至於羅華韋，葉總指出他的球速沒有當初選他時快，但其他各方面都變好，「我覺得也還是好用的，對我們來講，我們只希望他保持健康，就很好了。」