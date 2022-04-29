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中職／隊內打點王自認不足 李凱威想給吉撈更大的保護

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍李凱威。 報系資料照
味全龍李凱威。 報系資料照

去年與郭天信共築「天威連線」，李凱威本季扛中心棒次也有不俗表現，目前以12分打點排在聯盟第2、隊內打點王，他自評目前擔任中心打者的表現，認為還未成為讓對手備感威脅的存在，希望能給吉力吉撈．鞏冠更大的保護。

李凱威本季固定在第5棒出賽，不曾打過其他棒次，至今天賽前，60打數敲出17安打、打擊率2成83，其中在得點圈的21打數敲出7安打、打擊率3成33，掃回12分打點排在聯盟第2，只輸給樂天桃猿隊林立（20分打點）。

李凱威透露，從春訓自辦賽開始，就幾乎都被安排在中心棒次，教練也有給他心理準備，「想法上也會比較不一樣，會問智勝學長，遇到壘上有人時的想法，覺得他的建議滿實用的。」

他分享與林智勝的對話，「他問我那種狀況（得點圈打擊）你覺得很難嗎？我說算有難度，他說很難、所以做不好是正常的，用這種心態去面對。」

扮演中心棒次，李凱威自認還有不足，還無法充分發揮到保護吉力吉撈的效果，希望成為更有威脅性的打者，讓吉力吉撈可以更好打，「希望壘上有人時還可以更有威脅性一點，怕沒辦法保護到吉撈，去年也有一次吉撈被故意四壞，後面我被三振。」

李凱威 樂天桃猿

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