中職／考慮過伍鐸先發但作罷 下周若需第5人還是陳明軒

味全龍隊受疫情波及，部分戰力停賽中，何時歸隊尚未明朗，下周5場比賽先發投手是否夠用？總教練葉君璋苦笑說：「應該夠吧！」他坦言有考慮過伍鐸，但應該不會做此調度，真的沒人的話就是陳明軒再先發一場。

龍隊本周因延賽少打1場，近3場陸續由郭郁政、陳明軒、布里悍先發，下一戰照輪值輪到鋼龍。下周則有5場比賽要打，被問到先發投手安排是否夠用，葉總面露苦惱：「嗯…嗯…應該夠吧！有人投就好了。」

葉總點名下周先發投手，包括廖任磊、郭郁政、布里悍、鋼龍；至於第5人是否啟用投1休4？葉總篤定表示不會。

葉總坦言，曾考慮過把伍鐸拉到前面，先吃下短局數，「其實我們有考慮過，先投啦！不是先發。」但最終作罷，若真的需要找出其他先發人選，他說：「應該還是陳明軒」。