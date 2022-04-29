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中職／打爆之夜小酌無關借酒澆愁 泰迪笑答：絕對不是
中信兄弟隊洋投泰迪昨天遭味全龍隊打爆，賽後貼出裝著紅酒的酒杯照片，球迷開玩笑是借酒澆愁，他今天聊到此事，連忙笑著否認：「我知道看起來很像，但絕對不是。」
泰迪昨天在天母球場先發，20日才剛對龍隊投出9局完封勝，相隔7天，對戰內容卻完全變了調，昨天先發只撐3.1局被敲9安打、失7分，一向穩定的控球，昨役卻出現2次四壞、2次觸身球保送，中斷跨季連26局無四死球保送。
泰迪表示，龍隊打線表現很好，一上來就很積極攻擊，自己也沒有拿出該有的表現，「難免會遇到自己狀況不在最好的一天，各隊打者都很有能力，給他們機會就會把握住去攻擊。」他也提到，遇到狀況不好時，也要想辦法去突破，但昨天沒有做到。
他在退場時罕見摔手套，為自己的表現不佳動了情緒，他坦言：「當然是不想下場，我覺得我可以做得更好，但我也知道對當下球隊來說，這樣（換投）才是對的。」
泰迪昨天賽後貼出紅酒照片，球迷解讀為借酒澆愁，他一聽到提問就笑瞇瞇，他解釋：「我在賽後有時會喝酒，看個電影之類的，讓自己放鬆一下。」笑說知道看起來很像借酒澆愁，但絕對不是，也當場分享了自己喜歡的酒類，啤酒喜歡Stella Artois、Corona，威士忌喜歡Johnnie Walker ，紅酒則是偏好Merlot。
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