中職／為樂天桃猿玩具趴開球 蔡依珊：很榮幸

中華職棒樂天桃猿隊聯手眾多玩具廠商，4月30日及5月1日在桃園球場舉辦「玩具趴」主題日，要呈現台灣棒球史上最大的球場限定店，5月1日的開球貴賓邀請到台灣雕像代理商、大將文創總監蔡依珊。

猿隊表示，最美名媛蔡依珊是食品電商「炆久之芯」品牌創辦人，同時也是台灣雕像代理商大將文創的總監，除了本身熱愛動漫文化及原創雕像以外，未來將積極整合相關資源進軍虛實整合的NFT市場。

此次樂天玩具趴與大將文創合作，廣邀知名貼圖、玩具店、動漫周邊、原創作品等各領域的廠商，除此之外，大將文創也帶來了方文山x周杰倫強強聯手的「龐克貓史汀」第一代「青花瓷」聯名款，還有許多知名日漫、中國風、原創作者的雕像作品，只為了在全猿主場給球迷們帶來更豐富的遊玩體驗。

蔡依珊表示，樂天桃猿在去年引進玩具主題趴的創意，提供給球迷們不同的觀賞饗宴，大將文創致力於提供有趣好玩的東西給廣大消費者，這次能夠在棒球場開球感到非常榮幸，希望大家能一起來樂天桃園球場玩玩具。