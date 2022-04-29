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中職／小心快腿獅！陳鴻文今年被盜壘成功率100%
統一獅隊的快腿部隊是近年各隊投捕警惕對象，昨晚對戰樂天桃猿隊跑出追平聯盟紀錄的單場9盜，今天回到台南主場面對富邦悍將隊，悍將隊捕手群今年盜壘阻殺率雖有4成44，不過先發投手陳鴻文本季被盜壘3次都成功。
獅隊昨晚能夠演出單場9盜，猿隊左投霸林爵缺乏警惕是一大原因，其中7次是在霸林爵任內跑出，霸林爵近2年在猿隊被盜壘成功18次，對手僅失敗4次，被盜壘成功率高達8成18。
今天獅隊要對上的是悍將隊，攤開今年五隊捕手盜壘阻殺率，悍將4成44排第一，雖然被盜壘成功14次，但也抓到11次，猿隊本季被盜壘成功16次、只抓到3次，盜壘阻殺率1成58墊底。
要成功阻殺，投手幫忙看管跑者也很重要，悍將今日先發投手陳鴻文本季已被對手連續盜壘成功3次，分別是中信兄弟隊江坤宇及樂天桃猿隊成晉、陳晨威，搭配的捕手都是林琨笙。
樣本數放大到近2年，對手遇到陳鴻文時發動13次盜壘，9次成功，被盜壘成功率為6成92，今晚面對以22次盜壘成功領跑全聯盟的統一獅隊，要更加謹慎。
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