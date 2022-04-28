中職／林立3分砲一度逆轉戰局 獅猿本季最長亂鬥都白忙

統一獅隊今天作客桃園球場，和樂天桃猿隊打出一場大混戰，中間穿插猿隊洋投霸林爵質疑獅隊偷暗號，發洩情緒造成兩隊清空板凳的戲碼，此役亂鬥超過5小時、延長12局，沒有人是贏家，最後8：8和局收場。

獅隊前兩局就從霸林爵的手中攻下4分，他在3局上用三振解決一、二壘有人危機，但走回休息區時對著二壘跑者林岱安叫囂，似乎懷疑對手偷暗號，也不時比著自己的眼睛。

霸林爵的舉動差點引發衝突，還好兩隊即時冷靜下來，不過裁判開會討論後，決定給雙方各一次警告，獅隊總教練林岳平滿臉問號，高舉雙手表達無奈。

霸林爵只投4.1局退場，被揮出10支安打，出現3次保送，失6分全是自責分。

獅隊洋投布雷克先發6.1局，被揮出9支安打，包括4局下藍寅倫陽春砲，失4分也全是自責分，兩隊打完7局，獅隊仍以6：4領先。

獅隊8局上追加第7分，8局下牛棚卻出狀況，劉軒荅被林立轟出3分砲，猿隊這半局一口氣攻下4分，反以8：7超前。

9局上輪到猿隊洋投豪勁救火失利，1出局後被林子豪、邱智呈連揮安打失1分，雙方8：8進入延長賽，直到比賽結束都無法再得分。

此役打了5小時11分，打破本季最長比賽時間紀錄，獅隊單場9次盜壘成功，追平聯盟單隊單場最多盜；獅、猿本季對戰7場以3勝1和3敗扯平，獅隊打完這場馬拉松大賽後，還要趕回台南，明天開始在主場對富邦悍將隊進行3連戰。

【中央社台北28日電】

中職今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿因為不滿統一獅隊偷暗號一度雙方清空板凳，桃猿在8局下靠著林立轟出3分砲逆轉，不過9局上獅隊邱智呈敲追平安打，最後雙方和局。

此戰插曲相當多，3局上結束之後，桃猿隊先發投手霸林爵疑似因為不滿獅隊偷暗號，向二壘跑者林岱安罵了幾句，導致雙方清空板凳發生衝突，兩邊被主審各警告1次，也引起獅隊教頭林岳平不滿。

接著5局上桃猿後援投手蘇俊羽因對林靖凱投觸身球，僅投1球就被勒令退場，接著黃偉晟登板後也對柯育民投觸身球，再被勒令退場。這場獅隊選手一共盜壘成功9次，追平聯盟單隊單場盜壘成功紀錄，包括林靖凱、柯育民、陳傑憲、高國慶、林岱安、邱智呈都有盜壘成功，其中陳傑憲就包辦3次。

獅隊在1局上就發動攻勢，柯育民、陳傑憲、高國慶接連敲出安打，攻下1分，且隨後高國慶盜上二壘，以43歲又204天的年紀，成為聯盟第3年長選手盜壘成功，前2年長皆為曾智偵，同時也是最年長先發選手盜壘成功，上一次他盜壘成功已經是2018年的事情。

2局上獅隊的林岱安敲安打後，林靖凱、柯育民、陳傑憲也都敲安打，各帶有1分打點，攻下3分，取得4比0領先；桃猿在2局下追回1分，不過4局上獅隊的柯育民敲安打後盜二壘，高國慶再敲安打也得1分；4局下桃猿的藍寅倫轟出一發陽春砲，再追回1分。

雙方在第5局各得1分，7局下、8局上也各攻下1分。桃猿在8局下展開反攻，邱丹、張閔勛、陳晨威接連敲安打得1分後，林立從劉軒荅手中轟出3分全壘打，以8比7一棒逆轉戰局。

不過9局上獅隊的林子豪代打敲安打後，靠著邱智呈敲出二壘安打，一路從一壘跑回本壘追平比數，經過12局激戰，終場雙方就以8比8握手言和，此戰比賽時間5小時11分鐘，破本季最長比賽時間紀錄。