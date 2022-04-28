中職／石翔宇生涯首獲MVP 請咖啡卻已有經驗
從「失敗」咖啡改請「MVP」咖啡，石翔宇很樂意。味全龍隊今晚以8：0擊敗中信兄弟隊，石翔宇2安打、2打點的成績獲選為單場MVP，還是他的生涯初體驗。
龍隊今天前兩分都是石翔宇敲回來的，2局下的二壘打帶有2分打點，4局下的二壘打則開啟4分大局，兩支長打都是棒打兄弟強投泰迪，被問到攻擊策略，石翔宇笑說：「不好說啦。」
兄弟先發投手泰迪並不好惹，龍隊前一場才被泰迪完封，今天卻能讓泰迪僅投3.1局就失7分退場，葉總表示：「比賽就是這樣，很難講，今天球員有去突破。」石翔宇則表示，今天泰迪失投球比上一場多，「我們剛好有掌握到。」
賽後知道獲選為MVP，石翔宇有些意外，他以為會是單場4安打的林智勝，「賢拜打得很好，滿意外的，雖然是第一個MVP，但沒什麼特別在意，就是一場比賽，明天還要繼續。」
談到MVP可能要請咖啡，石翔宇笑說自己不是第一次，只不過前一次是單局出局2次，要請全隊喝咖啡，「這次可以光明正大，貼上MVP的咖啡。」
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