快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／請纓續投第4局 陳明軒原本還想投「5局」

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手陳明軒。記者許正宏／攝影
味全龍隊先發投手陳明軒。記者許正宏／攝影

味全龍隊今晚以8：0大勝中信兄弟隊，先發投手陳明軒3.2局無失分表現，讓總教練葉君璋直呼「很棒」，並透露原本3局結束就打算換人，「他說他還有力氣，想要繼續投。」

陳明軒證實此事，3局投完還想繼續幫球隊，最終用63球投3.2局，僅被敲出1支安打，另有4次三振、2次保送，陳明軒說：「我自己原本設定投5局。」陳明軒認為今天可惜的地方是，「後面沒力了，很久沒有這樣丟。」

陳明軒知道自己要扛起久違的先發，一開始不知所措，尤其還要對上泰迪，他說：「一開始壓力滿大，我自己也白目，還跑去看網路，大家說讓我上是放推（放棄），想把該做的做好。」

雖然被葉總稱讚，不過陳明軒認為今天打者的表現更好，「他們很強，今天就算不是我先發，球隊也還是會贏球。」

葉君璋表示，陳明軒前一場中繼投了3局，狀況不錯，這場更穩，「沒有他，比賽很難講，讓球隊不管打者、守備都安定很多。」

下次陳明軒還有機會先發嗎？葉總笑說：「最好是不要，有特殊狀況才需要他，臨危受命的表現很棒了。」

葉君璋 中信兄弟

延伸閱讀

中職／臨時戰力很補 龍8:0大勝兄弟

中職／下放王維中、劉昱言拉上5人 葉總：戰術運用

中職／用中文說「王柏融」 龍德力來台跟大王有關

中職／洋砲雷聲大雨點小 葉總有直白反應：哪個比赫雷拉好？

相關新聞

中職／霸林爵朝跑者叫囂 猿獅戰板凳清空

中華職棒今天在桃園棒球場進行的統一獅、樂天桃猿隊之戰爆發爭執，猿隊先發投手霸林爵疑似質疑獅隊偷暗號，兩隊清空板凳上場對峙...

中職／臨時戰力很補 龍8:0大勝兄弟

味全龍隊11名隊職員預防性隔離，主力球員缺陣下，遞補戰力立刻有好成績，陳明軒臨時扛起先發投3.2局無失分，石翔宇也敲出2...

日職／吳念庭連10場上壘 宋家豪13球投三上三下

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天靠著選球眼獲得保送，延續連10場上壘，西武隊也以4：2擊敗軟銀隊；樂天隊的投手宋家豪則是...

中職／疫情隔離名單不公布 賽前攻守名單現端倪

疫情燒進職棒，中華職棒聯盟訂出不公開的「疫情隔離名單」，若有球員因快篩陽性或是密切接觸確診者而無法出賽，將放入此名單中，...

中職／王威晨沒先發是「腸胃炎」 林威助談疫情影響

中信兄弟隊今天與味全龍隊之戰的先發打線中，看不到王威晨的名字，總教練林威助解釋原因是「腸胃炎」，改由陳文杰打第一棒、王政...

中職／下放王維中、劉昱言拉上5人 葉總：戰術運用

味全龍隊今天11名隊職員預防性隔離，未達聯盟延賽標準，在天母球場與中信兄弟隊賽事照打，龍隊另外從二軍拉上投手羅國華、趙璟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。