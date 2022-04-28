中職／請纓續投第4局 陳明軒原本還想投「5局」

味全龍隊今晚以8：0大勝中信兄弟隊，先發投手陳明軒3.2局無失分表現，讓總教練葉君璋直呼「很棒」，並透露原本3局結束就打算換人，「他說他還有力氣，想要繼續投。」

陳明軒證實此事，3局投完還想繼續幫球隊，最終用63球投3.2局，僅被敲出1支安打，另有4次三振、2次保送，陳明軒說：「我自己原本設定投5局。」陳明軒認為今天可惜的地方是，「後面沒力了，很久沒有這樣丟。」

陳明軒知道自己要扛起久違的先發，一開始不知所措，尤其還要對上泰迪，他說：「一開始壓力滿大，我自己也白目，還跑去看網路，大家說讓我上是放推（放棄），想把該做的做好。」

雖然被葉總稱讚，不過陳明軒認為今天打者的表現更好，「他們很強，今天就算不是我先發，球隊也還是會贏球。」

葉君璋表示，陳明軒前一場中繼投了3局，狀況不錯，這場更穩，「沒有他，比賽很難講，讓球隊不管打者、守備都安定很多。」

下次陳明軒還有機會先發嗎？葉總笑說：「最好是不要，有特殊狀況才需要他，臨危受命的表現很棒了。」