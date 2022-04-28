中職／臨時戰力很補 龍8:0大勝兄弟

味全龍隊11名隊職員預防性隔離，主力球員缺陣下，遞補戰力立刻有好成績，陳明軒臨時扛起先發投3.2局無失分，石翔宇也敲出2安、打回球隊前兩分，龍隊最終以8：0大勝中信兄弟隊。

龍隊因球員被放入「疫情隔離名單」今日陣容變動不少，陳明軒相隔5年再扛起先發，用63球投3.2局，僅被敲出1支安打，另外只有2次保送及1次守備失誤讓對手上壘，因用球數偏多而退場。

陳明軒轉型長中繼多年，去年離開富邦悍將隊在味全龍隊找到第二春，今天補起先發戰力缺口，上一次在一軍單場投這麼的多球，已經要追溯到2017年10月3日，也是他最近一次先發的日期，當時對統一獅隊投5局失2分。

龍隊在張政禹缺席下，今天由石翔宇先發游擊手，前2打席都敲出二壘打，2局下在二、三壘有人時敲回2分打點，4局下則率先敲安，造就龍隊單局4分攻勢。

「大師兄」林智勝今天5打數4安打，這是他個人生涯第21次單場敲出4安打以上，上一次已是2018年8月2日，當時還效力於中信兄弟隊，而個人生涯單場最多是2011年3月30日敲出的5支安打，還是Lamigo桃猿隊時期的林智勝。

兄弟隊先發投手泰迪今天控球明顯不穩，被敲出9支安打，還投出2次觸身球、2次保送，僅投3.1局就退場，丟掉7分追平生涯最多。