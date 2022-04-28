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日職／吳念庭連10場上壘 宋家豪13球投三上三下
日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天靠著選球眼獲得保送，延續連10場上壘，西武隊也以4：2擊敗軟銀隊；樂天隊的投手宋家豪則是用三上三下拿下中繼成功，樂天隊2：1擊敗羅德隊。
吳念庭今天對軟銀隊之戰先發第5棒、一壘手，前3打席都敲出飛球出局，8局上總算選到保送，延續4月16日開始連續10場都上壘的個人紀錄，不過打擊率下降到2成75。
西武隊靠著山川穗高1局上的三分砲早早取得領先，5局上源田壯亮三壘打加上洋將歐葛雷迪（Brian O'Grady）的安打再添1分，加上6名投手車輪戰拿下勝利。
樂天與羅德隊之戰，前7局打完樂天以2：1領先，8局下推出宋家豪守成，先讓高部瑛斗敲出中外野飛球出局，再讓岡大海揮空三振，最後讓中村獎吾敲出左外野飛球出局。
宋家豪總計投1局無失分，只用13球就收工，最快球速148公里，收下本季第4次中繼成功，防禦率也下修到1.80。
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