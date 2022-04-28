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中職／霸林爵朝跑者叫囂 猿獅戰板凳清空
中華職棒今天在桃園棒球場進行的統一獅、樂天桃猿隊之戰爆發爭執，猿隊先發投手霸林爵疑似質疑獅隊偷暗號，兩隊清空板凳上場對峙，裁判最後給雙方各一次警告，反而讓獅隊總教練林岳平滿臉問號。
獅隊前兩局靠著安打加上盜壘串連，從霸林爵手上攻得4分，3局上霸林爵用三振解決一、二壘有人危機，但走回休息區的途中卻朝著二壘跑者林岱安叫囂，似乎懷疑對手偷暗號，也不時比著自己的眼睛。
獅隊三壘指導教練也不滿回應，結果雙方越走越近，猿隊陳俊秀再次扮起「和事佬」擋住獅隊教練，兩隊球員也衝上場拉開兩人，避免衝突擴大。
裁判開會討論後，決定給雙方各一次警告，林岳平雙手舉高表達無奈，認為自己球隊並無主動挑釁，不過仍無法改變判決。
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