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青少棒／謝國城衛冕軍贏得驚險 桃園市先搶下4強門票
謝國城全國青少棒錦標賽衛冕軍桃園市隊，今天在A組勝部冠軍戰對戰台中市隊，7局上靠吳旻哲、李星漢連續安打攻下致勝分，以2：1獲勝，搶下4強門票。
桃園市每局都有安打，全場敲出9安，但攻勢無法連貫，4局上靠李旻翰、宋書桓安打首開紀錄；中市前5局掛零，6局下兩出局後，邱宥得敲出三壘打，再靠隊友掩護跑回追平分，但7局上再失分落入敗部。
李星漢也是此役先發投手，投4局被敲出4支安打、未失分，7局上攻下勝利打點，讓接替登板3局的劉任右奪勝。
儘管投出本屆賽事個人最長局數，李星漢認定狀態並不理想，變化球失去準星，他說：「前幾天比賽還可以，今天熱身就發現狀況不太好，教練說先把直球丟進去搶好球數，想辦法盡力完成每個打席。」
生涯首次出征國手選拔賽，李星漢表示，從出發就期待，將冠軍視為目標，儘管今天投、打都有發揮，只給自己70分，保留進步空間。
A組敗部賽事，南投縣揮出11支安打，提前在第6局以11：1擊敗台南市，搶下敗部冠軍戰門票，明天將和中市競爭4強資格。
投縣打完前5局已攻下10分，6局下幸桓宇高飛犧牲打攻下第11分，提前結束比賽，總教練陳進龍認為，全隊打擊已見好轉，現在應該有回到7成。
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