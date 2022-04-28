中職／4天3次快篩詹子賢嚇到 球團急補試劑

中信兄弟隊昨天全隊在巴士中快篩，也是特殊體驗，詹子賢4天快篩了3次，直呼「鼻子快爛掉」，不過經驗老道的他還有餘裕偷笑隊友「他們都好緊張」。

詹子賢先前因有小感冒症狀，因此自主快篩，後來因為要拍廣告又篩一次，到昨天來到球場，則是因味全龍隊有隊職員快篩陽性，因此兄弟全隊跟著一起快篩。

由於鼻子容易過敏，詹子賢每次快篩完大概要不舒服1小時，很怕今天又要快篩，賽前練習時也把口罩戴好好，詹子賢表示：「家裡有父母，不能害到他們。」

練習時詹子賢戴著口罩，感覺呼吸比較困難，比賽時若上壘也想要避免身體接觸，雖然大家說還有「打全壘打」這一招，不過詹子賢說：「我今年還沒打耶，是不是比較難。」

兄弟昨天快篩已經用完球隊原本的庫存，今天球團工作人員趕緊收集健保卡，希望去附近藥局排隊買快篩試劑，就怕之後又遇到全隊快篩的狀況。