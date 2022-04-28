快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／4天3次快篩詹子賢嚇到 球團急補試劑

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊詹子賢戴著口罩練習。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊詹子賢戴著口罩練習。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊昨天全隊在巴士中快篩，也是特殊體驗，詹子賢4天快篩了3次，直呼「鼻子快爛掉」，不過經驗老道的他還有餘裕偷笑隊友「他們都好緊張」。

詹子賢先前因有小感冒症狀，因此自主快篩，後來因為要拍廣告又篩一次，到昨天來到球場，則是因味全龍隊有隊職員快篩陽性，因此兄弟全隊跟著一起快篩。

由於鼻子容易過敏，詹子賢每次快篩完大概要不舒服1小時，很怕今天又要快篩，賽前練習時也把口罩戴好好，詹子賢表示：「家裡有父母，不能害到他們。」

練習時詹子賢戴著口罩，感覺呼吸比較困難，比賽時若上壘也想要避免身體接觸，雖然大家說還有「打全壘打」這一招，不過詹子賢說：「我今年還沒打耶，是不是比較難。」

兄弟昨天快篩已經用完球隊原本的庫存，今天球團工作人員趕緊收集健保卡，希望去附近藥局排隊買快篩試劑，就怕之後又遇到全隊快篩的狀況。

詹子賢 中信兄弟 味全龍

延伸閱讀

中職／許基宏口罩戴好戴滿 還想加上護目鏡

金門設快篩站 5月1日起開放有症狀者預約

台南這4區無實名制快篩劑販售 黃偉哲籲勿上網購買受騙

限量1000組！POYA HOME寶家門市5/1家用快篩補貨到

相關新聞

中職／霸林爵朝跑者叫囂 猿獅戰板凳清空

中華職棒今天在桃園棒球場進行的統一獅、樂天桃猿隊之戰爆發爭執，猿隊先發投手霸林爵疑似質疑獅隊偷暗號，兩隊清空板凳上場對峙...

中職／臨時戰力很補 龍8:0大勝兄弟

味全龍隊11名隊職員預防性隔離，主力球員缺陣下，遞補戰力立刻有好成績，陳明軒臨時扛起先發投3.2局無失分，石翔宇也敲出2...

日職／吳念庭連10場上壘 宋家豪13球投三上三下

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天靠著選球眼獲得保送，延續連10場上壘，西武隊也以4：2擊敗軟銀隊；樂天隊的投手宋家豪則是...

中職／疫情隔離名單不公布 賽前攻守名單現端倪

疫情燒進職棒，中華職棒聯盟訂出不公開的「疫情隔離名單」，若有球員因快篩陽性或是密切接觸確診者而無法出賽，將放入此名單中，...

中職／王威晨沒先發是「腸胃炎」 林威助談疫情影響

中信兄弟隊今天與味全龍隊之戰的先發打線中，看不到王威晨的名字，總教練林威助解釋原因是「腸胃炎」，改由陳文杰打第一棒、王政...

中職／下放王維中、劉昱言拉上5人 葉總：戰術運用

味全龍隊今天11名隊職員預防性隔離，未達聯盟延賽標準，在天母球場與中信兄弟隊賽事照打，龍隊另外從二軍拉上投手羅國華、趙璟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。