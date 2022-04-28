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中職／許基宏口罩戴好戴滿 還想加上護目鏡

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊許基宏戴著口罩練習，手上還拿著護目鏡。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊許基宏戴著口罩練習，手上還拿著護目鏡。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今天作客天母球場要對上味全龍隊，賽前練習多數球員都戴上口罩，一壘手許基宏更嘗試戴上護目鏡，但多汗體質讓他直呼受不了，正式比賽視情況戴口罩上場。

家中有女兒加上老婆，許基宏特別謹慎，平常外出就會戴上護目鏡，之前甚至一度嘗試穿防護服，但光是坐高鐵從台中到台北，就讓他差點「中暑」。

龍隊昨天傳出有隊職員快篩陽性，兄弟球員坐車到球場快篩完就回飯店，許基宏表示，昨天一度還疑惑「怎麼不下車？」後來才知道有狀況，「多少會擔心」。

許基宏今天賽前練習護目鏡、口罩全都裝備起來，他表示不是要特別針對誰，只是想嘗試看看，「護目鏡會有霧氣，原本打算比賽要戴，但真的看不到」。

至於口罩呢？許基宏光是練習完口罩就已全濕「吸不到氣」，比賽中可能要勤加更換，「守一壘如果有人上壘可能才會戴，打擊的話還在猶豫。」比賽正式開打，許基宏打擊時戴上口罩，守備時也戴著。

台灣目前疫情嚴重，許基宏認為也只能，「共體時艱，沒辦法，就是做好防疫工作，保護自己也是保護別人。」

許基宏 中信兄弟 味全龍

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