快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王威晨沒先發是「腸胃炎」 林威助談疫情影響

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊總教練林威助賽前接受媒體訪問，場邊以紅龍圍岀安全距離。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助賽前接受媒體訪問，場邊以紅龍圍岀安全距離。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天與味全龍隊之戰的先發打線中，看不到王威晨的名字，總教練林威助解釋原因是「腸胃炎」，改由陳文杰打第一棒、王政順守三壘，王威晨除非比賽後段有需要，不然就是先休息一天。

兄弟昨天賽事因對手味全龍隊出現隊職員快篩陽性而延賽，林威助表示，王威晨昨天就因為腸胃炎，沒有跟著球隊到球場，今天雖然狀況有好轉，但頭還有點痛，快篩過沒有問題，今天先讓他休息。

林威助也透露，昨天原本預期對上林子昱，打算讓杜家明先發三壘，但因為今天換成陳明軒先發，考量到對戰，改由左打的王政順先發。

職棒場上出現疫情警報，兄弟球員今天賽前練習多數人都已戴上口罩，媒體訪問時也圍起紅龍，林威助表示，目前規定只有室內要戴口罩，室外則是球員個人選擇，「如果之後天氣太熱，可能有的人也不適應」。

昨天遇到因疫情延賽，兄弟先發輪值多少有點受到影響，不過助總認為就跟雨天延賽相同，「都會有影響，但也沒辦法，昨天聽到多少有些驚訝，畢竟是第一次遇到」。

林威助 王威晨 味全龍

延伸閱讀

中職／林哲瑄再現「釣蝦池」美技 兄弟不挑戰引熱議

中職／3呎線申訴已收到聯盟回覆 丘昌榮看完滿滿不解

中職／王威晨本壘攻防三呎線爭議 為球迷上了一堂規則課

中職／江少慶失9分都非責失 刷新聯盟紀錄

相關新聞

中職／霸林爵朝跑者叫囂 猿獅戰板凳清空

中華職棒今天在桃園棒球場進行的統一獅、樂天桃猿隊之戰爆發爭執，猿隊先發投手霸林爵疑似質疑獅隊偷暗號，兩隊清空板凳上場對峙...

中職／臨時戰力很補 龍8:0大勝兄弟

味全龍隊11名隊職員預防性隔離，主力球員缺陣下，遞補戰力立刻有好成績，陳明軒臨時扛起先發投3.2局無失分，石翔宇也敲出2...

日職／吳念庭連10場上壘 宋家豪13球投三上三下

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天靠著選球眼獲得保送，延續連10場上壘，西武隊也以4：2擊敗軟銀隊；樂天隊的投手宋家豪則是...

中職／疫情隔離名單不公布 賽前攻守名單現端倪

疫情燒進職棒，中華職棒聯盟訂出不公開的「疫情隔離名單」，若有球員因快篩陽性或是密切接觸確診者而無法出賽，將放入此名單中，...

中職／王威晨沒先發是「腸胃炎」 林威助談疫情影響

中信兄弟隊今天與味全龍隊之戰的先發打線中，看不到王威晨的名字，總教練林威助解釋原因是「腸胃炎」，改由陳文杰打第一棒、王政...

中職／下放王維中、劉昱言拉上5人 葉總：戰術運用

味全龍隊今天11名隊職員預防性隔離，未達聯盟延賽標準，在天母球場與中信兄弟隊賽事照打，龍隊另外從二軍拉上投手羅國華、趙璟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。