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中職／王威晨沒先發是「腸胃炎」 林威助談疫情影響
中信兄弟隊今天與味全龍隊之戰的先發打線中，看不到王威晨的名字，總教練林威助解釋原因是「腸胃炎」，改由陳文杰打第一棒、王政順守三壘，王威晨除非比賽後段有需要，不然就是先休息一天。
兄弟昨天賽事因對手味全龍隊出現隊職員快篩陽性而延賽，林威助表示，王威晨昨天就因為腸胃炎，沒有跟著球隊到球場，今天雖然狀況有好轉，但頭還有點痛，快篩過沒有問題，今天先讓他休息。
林威助也透露，昨天原本預期對上林子昱，打算讓杜家明先發三壘，但因為今天換成陳明軒先發，考量到對戰，改由左打的王政順先發。
職棒場上出現疫情警報，兄弟球員今天賽前練習多數人都已戴上口罩，媒體訪問時也圍起紅龍，林威助表示，目前規定只有室內要戴口罩，室外則是球員個人選擇，「如果之後天氣太熱，可能有的人也不適應」。
昨天遇到因疫情延賽，兄弟先發輪值多少有點受到影響，不過助總認為就跟雨天延賽相同，「都會有影響，但也沒辦法，昨天聽到多少有些驚訝，畢竟是第一次遇到」。
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