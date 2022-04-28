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中職／疫情隔離名單不公布 賽前攻守名單現端倪

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今天先發名單。 味全龍臉書
味全龍隊今天先發名單。 味全龍臉書

疫情燒進職棒，中華職棒聯盟訂出不公開的「疫情隔離名單」，若有球員因快篩陽性或是密切接觸確診者而無法出賽，將放入此名單中，可另行從二軍替補人選，但因此異動的球員不會公布，只會在攻守順序表中出現。

味全龍隊昨天有隊職員快篩陽性，由於PCR檢測尚未出爐，球隊預防性隔離11人，但今天與中信兄弟隊的賽事仍照常舉行，欠缺的戰力已經從二軍找人補上。

龍隊昨天將王維中、劉昱言下放二軍，今天在球員異動中顯示林辰勳、林威廷升一軍，剛好補上兩個缺額，不過林孝程、羅國華、趙璟榮也在攻守表中；另外升上新洋砲龍德力而下放曾陶鎔

聯盟解釋，目前因疫情而無法上場的球員，會放入「疫情隔離名單」，但不代表確診，其中也包含密切接觸者，而且也不會公布姓名，另外球隊可以從二軍找人遞補，遞補人選同樣不會公布。

不過比賽出賽人選仍需要報備聯盟，因此兩隊攻守順序表還是會有新戰力的姓名，今天龍象戰的兩隊攻守表中，郭天信、張政禹以及劉時豪都不在其中，不過劉時豪今天有在球場現身。

劉時豪 曾陶鎔 林威廷

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