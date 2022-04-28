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中職／下放王維中、劉昱言拉上5人 葉總：戰術運用

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋今日賽前受訪。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊總教練葉君璋今日賽前受訪。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊今天11名隊職員預防性隔離，未達聯盟延賽標準，在天母球場與中信兄弟隊賽事照打，龍隊另外從二軍拉上投手羅國華、趙璟榮以及捕手林辰勳、內野手林威廷、外野手林孝程支援。

龍隊昨天6名隊職員快篩陽性，經過球隊疫調，加上疑似個案加上密切接觸者一共11人，由於全隊PCR檢測尚未出爐，這11人今天不會到球場，龍隊並未公布預防性隔離的人員名單。

龍隊昨天在敏感時刻將王維中、劉昱言下放二軍，引起外界議論，總教練葉君璋今天表示，將兩人下放是因昨天沒比賽，做些調整，「戰術上的運用」。

聯盟目前規定，疑似個案及密切接觸者需預防性隔離，代表無法出賽，不過不一定要下放二軍，龍隊今天拉上羅國華、趙璟榮是遞補兩名投手的空缺，另外還升上林辰勳、林威廷、林孝程支援。

葉君璋表示，目前戰力都正常，「只是換人比賽而已，上來就是主力，先發輪值不會有太大影響，今天陳明軒，接下來還有人。」

陳明軒上一次先發已是2017年的事，不過葉君璋表示，陳明軒前一場中繼投到3局，內容、品質都不錯，「是目前一軍可用之兵中最接近先發的人選。」

葉君璋 林威廷 羅國華

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