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中職／味全龍11名隊職員預防隔離 龍象戰照打

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒天母棒球場今日味全龍隊與中信兄弟隊之戰照常開打。 記者蘇志畬／攝影
中華職棒天母棒球場今日味全龍隊與中信兄弟隊之戰照常開打。 記者蘇志畬／攝影

味全龍隊昨天出現6名隊職員快篩陽性，龍隊球團表示，所有隊職員健康狀況良好，今天與中信兄弟隊之戰如期舉行，全隊PCR檢測結果尚未出爐，不過疑似個案與密切接觸的隊職員共11人，今日不會到場。

龍隊球團表示，昨日已完成全場及球團巴士清消，所有隊職員健康狀況良好，目前PCR結果尚未出爐，為求謹慎，以快篩陽性視同確診之標準進行內部疫調，疑似個案與密切接觸的隊職員，總計11人。依聯盟最新規定，今日將復賽。

龍隊表示，感謝球迷的愛護與關心，味全龍全力配合防疫政策，將在符合防疫單位與中職規範的前提下，持續提供最精彩的賽事，也提醒球迷勤洗手戴口罩，共同落實防疫。

龍隊昨天賽前快篩結果，有6人出現陽性反應，中華職棒聯盟根據防疫應變計畫決定將賽事延後，並通知衛生單位安排PCR檢測，對手兄弟隊雖抵達球場但沒下巴士，在車上做完快篩都為陰性，隨後回飯店休息。

中職聯盟昨天也公布延賽標準，由於PCR檢測出爐時程依醫院量能而定，快篩陽性者以及密切接觸者先進行預防性隔離，而單隊確診、隔離者若超過14人，賽事就必須延期。

中職 味全龍 中信兄弟

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