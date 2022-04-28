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中職／曬「二軍陣線聯盟」合照 李宗賢自勉重新出發

聯合新聞網 / 綜合報導
（左起）王勝偉、楊瑞承、李宗賢、霸帝士開心合影。 圖取自李宗賢IG
（左起）王勝偉、楊瑞承、李宗賢、霸帝士開心合影。 圖取自李宗賢IG

富邦悍將開季戰績2勝13敗，繼續改寫中職33年來最差戰績。悍將團隊至今15戰已發生19次失誤，場均1.267次失誤為5隊最多。其中本月15日因「單局3E」降二軍的游擊手李宗賢昨晚在個人IG放上與王勝偉等人的合照，表示和前輩暢聊後，得到許多經驗。

悍將開季戰績慘澹，箇中原因除了打線熄火外，「煮粥」誤事更是一大關鍵，昨對戰樂天桃猿的比賽，悍將只要失誤就必定出事，先發投手范米特主投6.1局失4分，但全都不是責失。

李宗賢在15日對兄弟的比賽單局3次失誤，隔天火速被下放二軍，24日對味全龍的比賽中王勝偉和霸帝士也都發生失誤，25日同樣下放二軍。

因失誤降二軍的3人和另一名內野手楊瑞承昨一同合影，4人看起來並未喪志，都在鏡頭前展露笑顏，李宗賢發文寫道：「跟賢拜暢聊，接收到很多經驗學習冷靜、腳步踏穩，方向對了持續努力去做！」

留言區也湧入許多球迷替他們加油打氣：「加油，渡過難關會更好的，you can do it！」、「加油！我們新莊見！」。

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