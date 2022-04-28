中職／悍將牛棚大玩「定格」 球迷怒酸：勝場跟畫面一樣停止

富邦悍將面對樂天桃猿「一局爆」，在守備失誤、投手接連被敲安的情況下單局失4分再度吞敗。其中牛棚投手江國豪練投時發現被鏡頭帶到，大玩「時間停止」，故意定格不投球。不過，這樣的玩笑反倒引起邦迷不滿，怒酸：「出局如風、失誤如林、球迷氣如火、分數不動如山。」

昨7局下悍將游擊手莊韋恩發生失誤，接著先發投手范米特被接連敲安，江國豪在牛棚熱身時被轉播單位拍到，不過他效法「鄉長」陳禹勳先前玩過的「定格」，假裝時間停止一動也不動，時間長達1分多鐘。

江國豪接替范米特登板後，先被敲高飛犧牲打，再接連被林立、成晉敲安後退場，留下來的跑者也被接替的李建勲送回來，總計江國豪投0.1局被打2支安打失1分。

江國豪「定格」的影片被放在網路上引來許多球迷調侃：「氣氛真是歡樂，戰績也很歡樂」、「勝場跟畫面一樣停止，幽默了邦邦」、「富邦戰術：出局如風、失誤如林、球迷氣如火、分數不動如山」，也有球迷氣憤指出：「投手教練上場爭取時間給你熱身，你卻搞點穴不動？」

悍將昨天輸球後，本季戰績來到2勝13敗，勝率僅.133，除了排名墊底，也持續刷新中職開季最慘紀錄。