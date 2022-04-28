快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將牛棚大玩「定格」 球迷怒酸：勝場跟畫面一樣停止

聯合新聞網 / 綜合報導
富邦悍將隊昨敗給樂天桃猿隊，苦吞13敗續寫「開季最慘」紀錄，賽後總教練丘昌榮表情凝重。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊昨敗給樂天桃猿隊，苦吞13敗續寫「開季最慘」紀錄，賽後總教練丘昌榮表情凝重。記者侯永全／攝影

富邦悍將面對樂天桃猿「一局爆」，在守備失誤、投手接連被敲安的情況下單局失4分再度吞敗。其中牛棚投手江國豪練投時發現被鏡頭帶到，大玩「時間停止」，故意定格不投球。不過，這樣的玩笑反倒引起邦迷不滿，怒酸：「出局如風、失誤如林、球迷氣如火、分數不動如山。」

昨7局下悍將游擊手莊韋恩發生失誤，接著先發投手范米特被接連敲安，江國豪在牛棚熱身時被轉播單位拍到，不過他效法「鄉長」陳禹勳先前玩過的「定格」，假裝時間停止一動也不動，時間長達1分多鐘。

江國豪接替范米特登板後，先被敲高飛犧牲打，再接連被林立、成晉敲安後退場，留下來的跑者也被接替的李建勲送回來，總計江國豪投0.1局被打2支安打失1分。

江國豪「定格」的影片被放在網路上引來許多球迷調侃：「氣氛真是歡樂，戰績也很歡樂」、「勝場跟畫面一樣停止，幽默了邦邦」、「富邦戰術：出局如風、失誤如林、球迷氣如火、分數不動如山」，也有球迷氣憤指出：「投手教練上場爭取時間給你熱身，你卻搞點穴不動？」

悍將昨天輸球後，本季戰績來到2勝13敗，勝率僅.133，除了排名墊底，也持續刷新中職開季最慘紀錄。

相關新聞

中職／霸林爵朝跑者叫囂 猿獅戰板凳清空

中華職棒今天在桃園棒球場進行的統一獅、樂天桃猿隊之戰爆發爭執，猿隊先發投手霸林爵疑似質疑獅隊偷暗號，兩隊清空板凳上場對峙...

中職／臨時戰力很補 龍8:0大勝兄弟

味全龍隊11名隊職員預防性隔離，主力球員缺陣下，遞補戰力立刻有好成績，陳明軒臨時扛起先發投3.2局無失分，石翔宇也敲出2...

日職／吳念庭連10場上壘 宋家豪13球投三上三下

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天靠著選球眼獲得保送，延續連10場上壘，西武隊也以4：2擊敗軟銀隊；樂天隊的投手宋家豪則是...

中職／疫情隔離名單不公布 賽前攻守名單現端倪

疫情燒進職棒，中華職棒聯盟訂出不公開的「疫情隔離名單」，若有球員因快篩陽性或是密切接觸確診者而無法出賽，將放入此名單中，...

中職／王威晨沒先發是「腸胃炎」 林威助談疫情影響

中信兄弟隊今天與味全龍隊之戰的先發打線中，看不到王威晨的名字，總教練林威助解釋原因是「腸胃炎」，改由陳文杰打第一棒、王政...

中職／下放王維中、劉昱言拉上5人 葉總：戰術運用

味全龍隊今天11名隊職員預防性隔離，未達聯盟延賽標準，在天母球場與中信兄弟隊賽事照打，龍隊另外從二軍拉上投手羅國華、趙璟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。