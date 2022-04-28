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日職／藤川球兒特調有效 吉田輝星轉中繼已連9場沒掉分

聯合新聞網 / 綜合報導
吉田輝星轉中繼後已經連9場沒有失分。圖擷取自twitter
吉田輝星轉中繼後已經連9場沒有失分。圖擷取自twitter

日本火腿鬥士隊投手吉田輝星，過去高中時期，曾經率領母校金足農在甲子園奪下亞軍，創造「金農旋風」成為話題人物。日後吉田以第一指名身份加盟火腿隊，前幾年的成績並不理想。不過今年在春訓過後，投球內容有著明顯進步，並擔綱火腿隊穩定的中繼要角。

根據日本媒體「中日スポーツ」報導，吉田在今年春訓時，接受了前阪神王牌救援藤川球兒的指導。以速球見長的藤川，毫不吝嗇把當家法寶的秘訣傾囊相授，告訴吉田「避免腰部垮掉，從上而下的投球」。吉田在參考他的建議後，果然能夠投出角度銳利，轉速也好的快速球。

吉田在3月27日面對軟銀先發，主投4局失掉3分，當時他的防禦率高達6.75。隨後他轉往中繼出賽，至今已連續9場比賽一分未失，防禦率也一路下修到1.69。總計9場中繼裡主投12局，這段期間僅被打出2支安打，每局被上壘率只有0.25，還投出7次三振。

雖然外界仍期待吉田能夠回到先發，以及因北山亘基近況不穩，也傳出過吉田可能接任終結者的消息。不過他自己表示，自己會優先做好現在的工作，其他的安排就順其自然，不急於做出改變。

日本火腿鬥士 藤川球兒

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