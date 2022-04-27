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中職／失誤要命！悍將2勝13敗續寫「開季最慘」紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊昨敗給樂天桃猿隊，苦吞13敗續寫「開季最慘」紀錄，賽後總教練丘昌榮表情凝重。 記者侯永全／攝影
富邦悍將隊昨敗給樂天桃猿隊，苦吞13敗續寫「開季最慘」紀錄，賽後總教練丘昌榮表情凝重。 記者侯永全／攝影

富邦悍將隊戰績持續探底，今天以1：5輸給樂天桃猿隊後，吞下5連敗，球季開打至今15場、2勝13敗，甩不掉「開季最慘戰績」頭銜。

悍將隊昨天輸給樂天桃猿隊後，已是史上第一支在開季前14戰輸掉12場的球隊，今天還是贏不了，改寫中職開季前15場最差戰績紀錄，原本是3勝12敗，分別由1994年俊國熊、1996興農牛隊共同保持。

悍將今天再次輸在失誤，全場出現3次失誤，4局下因為捕手林琨笙抓盜壘暴傳，讓一壘的成晉直接攻佔三壘，猿隊靠著林泓育的一支安打就敲回全場第一分。

悍將雖然在6局上追平，不過7局下游擊手莊韋恩出狀況，1出局後面對邱丹敲出的滾地球，莊韋恩接球後暴傳一壘，接著下一棒張閔勛也敲安，莊韋恩被換下場由于森旭接替游擊，結果猿隊代打的藍寅倫敲出二壘打，將比數超前為2：1。

這是莊韋恩本場第2次失誤，5局下郭永維敲出的滾地球，莊韋恩也是暴傳一壘，讓郭永維進佔二壘，只是並未掉分。

猿隊靠著先發投手狂威7局被敲4支安打、失1分的好投，加上7局下把握著對手失誤的機會，敲出6支安打，攻回4分，一口氣拉開差距。

樂天桃猿

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