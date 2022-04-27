聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／失誤要命！悍將2勝13敗續寫「開季最慘」紀錄
富邦悍將隊戰績持續探底，今天以1：5輸給樂天桃猿隊後，吞下5連敗，球季開打至今15場、2勝13敗，甩不掉「開季最慘戰績」頭銜。
悍將隊昨天輸給樂天桃猿隊後，已是史上第一支在開季前14戰輸掉12場的球隊，今天還是贏不了，改寫中職開季前15場最差戰績紀錄，原本是3勝12敗，分別由1994年俊國熊、1996興農牛隊共同保持。
悍將今天再次輸在失誤，全場出現3次失誤，4局下因為捕手林琨笙抓盜壘暴傳，讓一壘的成晉直接攻佔三壘，猿隊靠著林泓育的一支安打就敲回全場第一分。
悍將雖然在6局上追平，不過7局下游擊手莊韋恩出狀況，1出局後面對邱丹敲出的滾地球，莊韋恩接球後暴傳一壘，接著下一棒張閔勛也敲安，莊韋恩被換下場由于森旭接替游擊，結果猿隊代打的藍寅倫敲出二壘打，將比數超前為2：1。
這是莊韋恩本場第2次失誤，5局下郭永維敲出的滾地球，莊韋恩也是暴傳一壘，讓郭永維進佔二壘，只是並未掉分。
猿隊靠著先發投手狂威7局被敲4支安打、失1分的好投，加上7局下把握著對手失誤的機會，敲出6支安打，攻回4分，一口氣拉開差距。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言