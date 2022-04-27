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中職／味全龍還能打嗎？匡列超過14人就停賽

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊昨日與中信兄弟隊之戰，因龍隊6名隊職員快篩陽性而延期。 記者蘇志畬／攝影
味全龍隊昨日與中信兄弟隊之戰，因龍隊6名隊職員快篩陽性而延期。 記者蘇志畬／攝影

中華職棒味全龍隊今天爆出6名隊職員快篩陽性，聯盟防疫應變做出調整，快篩陽性及密集接觸球員先「預防性隔離」，若人數超過14人將停賽。

對於龍隊球員快篩陽性，中職會長蔡其昌表示，要PCR檢測為陽性才是確診，但目前醫院檢測量能「塞車」，聯盟會先將快篩陽性及密切接觸者隔離，如果確診加密切接觸的被匡列者超過14人，比賽就延期。

至於密切接觸者的定義，蔡其昌解釋，同住、共餐、沒有戴口罩近距離講話15分鐘，符合這3個原則的匡列，預防性隔離，球團方面會進行疫調。

中職原本規定球場出現確診者要暫停比賽3天進行清消，秘書長楊清瓏表示，那是2021年的指引，但目前疫情變化快速，現在是清消後就可以使用。

聯盟今天也通過新規範，球員除了在球場上、室內練球時間，一律要戴口罩，在休息室也要戴口罩。

中職 味全龍 中華職棒

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