聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／通過審核 台鋼雄鷹正式成為第6隊
中華職棒今天召開常務理事會，台鋼雄鷹隊加盟案正式通過，按照接續時程，7月進行選秀，明年開始二軍出賽，後年正式加入一軍，屆時將是中職自2008年後再度重返6隊規模。
台鋼集團今年初到聯盟拜會傳達加盟意願，到3月2日正式遞交加盟意向書、4月1日提交經營企劃書，今日常務理事會審核通過，完成加盟程序。
中職會長蔡其昌表示，今日由台鋼集團董事長王炯棻、台鋼雄鷹劉東洋總經理簡報，常務理事會中順利通過，現有五隊沒有其他意見，全體在短時間內達成共識，加盟條件也未進行修改，都照原有規則。
蔡其昌也透露，台鋼雄鷹的主色系定為綠色，也有出示與高雄市政府合作的公文，至於總教練方面還沒有確定人選。
台鋼雄鷹隊日前提出的經營企劃書就是以「深耕高雄」作為屬地主義的安排，澄清湖棒球場將是主場選項，但要等到今日審核通過後，才能開始後續正式接洽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言