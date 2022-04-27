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中職／龍象大戰因疫取消 球迷：小孩失望、我也很失望
中華職棒原定晚間在天母球場進行的中信兄弟、味全龍隊之戰，下午時卻因龍隊隊職員快篩出現陽性的反應。聯盟因而依防疫準則臨時決定取消兄弟與龍的比賽。當時龍隊的球員還在場內熱身練習；而兄弟的球員是還沒下巴士，接到通知就直接折返。
由於臨時取消比賽，部分的球迷晚上到了天母棒球場才知道取消比賽，撲了場大空。一位帶小孩來看球賽的外籍球迷得知取消比賽表示，小朋友很失望，我也很失望！而身穿兄弟球衣的女球迷則說，因為太興奮要來看兄弟球員比賽，沒查看網路即時訊息，到了才知道有點小難過。另外匆匆趕來，穿著紅色龍隊的球迷，與開心與友人開心準備看球賽，拿著票準備進場才知道比賽沒了，表示能理解防疫的重要，只能敗興而歸。
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