中職／龍象大戰因疫取消 球迷：小孩失望、我也很失望

富邦悍將面對樂天桃猿「一局爆」，在守備失誤、投手接連被敲安的情況下單局失4分再度吞敗。其中牛棚投手江國豪練投時發現被鏡頭帶到，大玩「時間停止」，故意定格不投球。不過，這樣的玩笑反倒引起邦迷不滿，怒酸：「出局如風、失誤如林、球迷氣如火、分數不動如山。」

2022-04-28 10:53