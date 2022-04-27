中職／龍德力「二刀流」跨足饒舌 跟拿莫約好寫歌

味全龍隊新洋砲龍德力不僅守備位置多元，還有另一個饒舌歌手的身分，雖然今天原訂登錄一軍的賽事，因疫情延期，但他已經先跟隊友拿莫．伊漾約好，要一起創作歌曲。

龍德力在家鄉多明尼加不僅是球員，也以藝名「El Felino」在YouTube平台分享饒舌歌曲，去年效力日本職棒火腿隊時，出場曲就是他自己的作品，今年來到中職後是否會比照辦理？龍德力笑說：「如果球團願意，我也很樂意寫一首。」

龍隊喜愛音樂的人不少，拿莫．伊漾不僅姊姊就是歌手舞思愛，自己也頗愛拿著吉他自彈自唱，龍德力今天練習時與拿莫有說有笑，他也透露已經跟拿莫約定好，「要一起合作一首歌。」

去年10月龍德力在日職賽後站上英雄訪問舞台，為日本球迷秀了一段饒舌，今年中職球迷有沒有機會見識？龍德力笑說：「OK，沒有問題。」