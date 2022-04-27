中職／用中文說「王柏融」 龍德力來台跟大王有關

味全龍隊新洋砲龍德力（Ronny Rodriguez）去年效力日本職棒火腿隊，不僅跟王柏融當過隊友，兩人互動也很熱絡，龍德力透露，就是因為跟王柏融聊過，所以才決定來中華職棒挑戰。

龍德力今天聽到媒體想問火腿隊台將時，立刻用中文說出「王柏融」，龍德力表示，一開始以為王柏融是很安靜的選手，也主動跟他互動，現在雙方已經很熟悉，還會互相打電話關心、嬉鬧，比賽中也會互相提醒。

龍德力也透露，在尋找下一支球隊時，也有收到美國來的邀約，「但是跟王柏融聊過之後，了解台灣環境，相信在台灣的球隊中可以獲得更關鍵性的發展，因此決定來台灣，龍隊也給了一份好合約」。

龍德力跟台灣的關係不只王柏融，他的叔叔夏威茲（Wilton Chavez）在2008年曾短暫效力興農牛隊，而且總教練葉君璋之前在印第安人隊時，曾與龍德力同隊，龍德力自己在2015年12強賽時也曾代表多明尼加隊來過台灣。