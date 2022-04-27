中職／一軍亮相再等等 龍德力自豪打過三劑疫苗

味全龍隊今天與中信兄弟隊之戰，龍隊原本預計登錄新洋砲龍德力，然而比賽因龍隊隊職員快篩呈現陽性反應，因此延期，龍德力亮相日要往後延，去年在日職火腿隊效力的他早已見慣類似狀況。

龍隊今日賽事宣告延期，不過球隊仍正常練習，龍德力訓練完後接受採訪，對於一軍首戰被迫延後，他不會太過在意，「沒辦法掌控的不會花太多心思注意。」

去年在日本職棒也遇過賽事因疫情延賽，龍德力表示，這場疫情是人類生態浩劫，自己的叔叔也在家鄉多明尼加因確診而過世，「職業棒球更要挺住，把自己該做的事情做好，帶給球迷、家人更好環境。」

龍德力表示，目前身體、心理狀態都已經準備好比賽，雖然遇到疫情，但自己接種過三劑疫苗，不會去擔心是否染疫，而是全神貫注在比賽上，去年在日職時能做到的就是減少外出、戴口罩、勤洗手、保持社交距離等基本防疫。

龍隊總教練葉君璋表示，龍德力目前準備狀況有符合最低標準，「他是比較靈活的打者，臨場反應快，台灣配球思維跟國外不太一樣，加上投打彼此熟悉，應變比較重要。」