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中職／陳金鋒新幫手來了 悍將補強球探聘用廖剛池
富邦悍將隊開季前14戰只有2勝12敗，寫下中職開打33年最慘紀錄，球團今天公布新人事，球探部門增加兩人，前興農牛隊投手、56歲退役老將廖剛池入列。
悍將公布人事令如下：
「球探部門今年增加兩名即戰力，一位是有豐富執教經驗，曾待過多支職棒及業餘球隊的前台壽保總教練廖剛池，另一名是過去曾任職經紀公司，致力於棒球運科相關研究及Rapsodo儀器數據解析的李致緯。
兩人自4月起陸續加入悍將球探部門，和廖本詠球探共同協助陳金鋒副領隊選秀及球員發展。」
廖剛池是1993年俊國熊隊創隊球員，退役後當過牛隊、La new熊、中信兄弟隊教練，2019年底結束兩年台中市成棒隊（台壽保）總教練職務，今年重返中職戰場。
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