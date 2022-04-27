中職／味全龍6名隊職員快篩陽性 等待PCR檢測
中華職棒味全龍隊今天隊職員快篩結果，6人呈現陽性反應，在天母球場與中信兄弟隊之戰因此取消，球隊未透露人員背景細節，但已安排進一步的PCR檢測。
味全龍球團表示，今日主動進行隊職員快篩，6人呈陽性反應，基於個人隱私，未能透露進一步人員背景細節，目前已依聯盟防疫應變計畫，通知衛生單位安排PCR檢測，檢測結果出爐前將暫停賽事。
至於PCR檢測何時出爐？龍隊球團表示，結果出爐時程將依醫療單位處理量能而定，後續將依防疫單位指示，落實所有防疫步驟，敬請球迷安心。
由於今天賽事將延賽，補賽日另行公告，龍隊也公告，已購票民眾可依官網「預售票因雨或其他不可抗力因素延賽」退票辦法進行退、換票事宜（詳見：https://www.wdragons.com/CWS/refund.html）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言