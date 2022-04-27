中職／味全龍6名隊職員快篩陽性 等待PCR檢測

中華職棒味全龍隊今天隊職員快篩結果，6人呈現陽性反應，在天母球場與中信兄弟隊之戰因此取消，球隊未透露人員背景細節，但已安排進一步的PCR檢測。

味全龍球團表示，今日主動進行隊職員快篩，6人呈陽性反應，基於個人隱私，未能透露進一步人員背景細節，目前已依聯盟防疫應變計畫，通知衛生單位安排PCR檢測，檢測結果出爐前將暫停賽事。

至於PCR檢測何時出爐？龍隊球團表示，結果出爐時程將依醫療單位處理量能而定，後續將依防疫單位指示，落實所有防疫步驟，敬請球迷安心。

由於今天賽事將延賽，補賽日另行公告，龍隊也公告，已購票民眾可依官網「預售票因雨或其他不可抗力因素延賽」退票辦法進行退、換票事宜（詳見：https://www.wdragons.com/CWS/refund.html）。