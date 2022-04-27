中職／中信兄弟全隊快篩陰性 沒下巴士就折返飯店

中華職棒今日天母球場的中信兄弟隊對味全龍隊之戰，因賽前龍隊隊職員快篩發現陽性反應，賽事臨時取消，兄弟球員快篩結果則為全數陰性，已回飯店休息。

聯盟表示，依聯盟防疫應變計畫，天母球場賽事取消，重新舉辦時間未定，並通知衛生單位安排PCR檢測，味全龍在相關隊職員PCR檢測結果出爐前將暫停所有賽事。

中信兄弟隊今天抵達天母球場後沒下巴士，球隊快篩檢測全為陰性。圖／中信兄弟隊提供

聯盟也請所有球團進行快篩檢測，兄弟球團表示，今日（4/27）中信兄弟從台北飯店出發後，收到停賽通知，抵達天母球場後只留在停車場，未進入球場內，並進行全隊快篩，結果皆為陰性，謝謝球迷朋友的關心。

兄弟球團先前已經禁止球員在外用餐，近期到疫情較嚴重的北部比賽，也有提醒隊職員非必要不外出，並提醒同住家人留意，減少風險，共同維護工作環境。