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中職／味全龍隊職員快篩陽性 聯盟取消今日龍象大戰
中華職棒今天原定在天母球場進行中信兄弟、味全龍隊之戰，因賽前龍隊隊職員快篩發現陽性反應，聯盟依防疫應變計畫決定取消本場賽事，龍隊球員還在場內練習，不過兄弟球員還沒下巴士就全隊折返。
中職宣布，4月27日預定於天母棒球場舉行的中信兄弟對味全龍之戰，因賽前快篩有味全龍隊隊職員出現陽性反應，聯盟依防疫應變計畫決定取消本場賽事，並通知衛生單位安排PCR檢測。
聯盟表示，依聯盟防疫應變計畫，味全龍在相關隊職員PCR檢測結果出爐前將暫停所有賽事，另請所有球團進行快篩檢測，確保安全無虞，今天另一場賽事富邦悍將對樂天桃猿之戰，賽前亦將安排快篩檢測。
兄弟球隊巴士已經開到天母球場，但因為聽到消息，整隊在車上待命，等到確認後離開球場返回飯店，但也有少數自行通勤的球員先進入球場。
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