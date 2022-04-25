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中職／霸帝士近況不振降級 王勝偉、陽耀勳也下放二軍

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
富邦悍將霸帝士。記者余承翰／攝影
富邦悍將霸帝士。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊開季不振，目前2勝11敗在中職5隊排名墊底，總教練丘昌榮今天異動球員陣容，把洋砲霸帝士降到二軍，註冊優瑪纳入一軍名單，期待本周打出不一樣的局面。

悍將隊開季前13場戰績已追平1994年俊國熊隊，並列史上最慘，團隊打擊率2成28、得34分、打點33分、安打99支、全壘打4支、上壘率2成88、長打率3成06全部排名最後。

悍將隊4支全壘打有一半是蔣智賢締造，霸帝士、申皓瑋各有1轟，團隊全壘打數差了榜首中信兄弟隊7支；霸帝士目前出賽12場，打擊率2成22、打點9分，最近5場比賽11個打數只有1支一壘打，終遭下放二軍調整。

丘昌榮今天將5名球員降到二軍，另4人是岳少華、王勝偉、陽耀勳、蔣智賢。

統一獅隊老將胡金龍，前天在台中洲際球場對兄弟之戰拉傷左大腿，今天也被降二軍休養。

霸帝士 丘昌榮

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