聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／霸帝士近況不振降級 王勝偉、陽耀勳也下放二軍
富邦悍將隊開季不振，目前2勝11敗在中職5隊排名墊底，總教練丘昌榮今天異動球員陣容，把洋砲霸帝士降到二軍，註冊優瑪纳入一軍名單，期待本周打出不一樣的局面。
悍將隊開季前13場戰績已追平1994年俊國熊隊，並列史上最慘，團隊打擊率2成28、得34分、打點33分、安打99支、全壘打4支、上壘率2成88、長打率3成06全部排名最後。
悍將隊4支全壘打有一半是蔣智賢締造，霸帝士、申皓瑋各有1轟，團隊全壘打數差了榜首中信兄弟隊7支；霸帝士目前出賽12場，打擊率2成22、打點9分，最近5場比賽11個打數只有1支一壘打，終遭下放二軍調整。
丘昌榮今天將5名球員降到二軍，另4人是岳少華、王勝偉、陽耀勳、蔣智賢。
統一獅隊老將胡金龍，前天在台中洲際球場對兄弟之戰拉傷左大腿，今天也被降二軍休養。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言