中職／悍將投打數字都墊底 再敗將超越俊國熊淒慘紀錄

中職邁入第5周賽事，樂天桃猿隊明天將在桃園主場迎戰富邦悍將隊，雙方分別推出黃子鵬、陳仕朋登板先發，悍將隊開季至今除了贏過中信兄弟隊，對戰其他3隊都無勝場，能否在桃園「破咒」值得觀察。

猿隊目前10勝4敗，上半季排名穩居榜首，反觀悍將隊2勝11敗墊底，對戰猿隊跨季3連敗，落後7.5場勝差，團隊打擊率2成28、防禦率4.11都是5隊最差數字。

悍將隊去年打完開季前13戰8勝5敗，一共攻下64分，被對手拿到49分，今年相同進度只得34分、失78分；也就是說，本季悍將隊打線平均每場攻下2.6分，投手群卻要送掉6分，難怪一路挨打、勝率只有1成54。

悍將隊對戰兄弟2勝4敗，已經不是太好看的數字，對味全龍隊4戰全敗、統一獅隊2敗、猿隊1敗，開季前13戰只有2勝11敗，追平1994年俊國熊隊並列史上最慘，明天如果再輸將獨居榜首（熊隊當年開季第14戰獲勝）。

黃子鵬本季前3場先發投出1勝、防禦率2.37，明天將是初次對決悍將隊，他過去對戰5場先發、58後援投出5勝4敗23中繼1救援、防禦率3.46。

陳仕朋過去對猿隊14場先發，戰績4勝6敗、防禦率4.74，今年還未有對戰紀錄，目前出賽3場（1場先發）未有任何勝敗。

明天另一戰在天母球場由統一獅、味全龍隊交手，胡智為、郭郁政先發對決，龍隊將在主場挑戰4連勝。